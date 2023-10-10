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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تشهد الأراضي الفلسطينية، تصعيدا كبيرا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس لعملية طوفان الأقصى، لتنفذ إسرائيل هجومًا غاشمًا وغارات مستمرة على قطاع غزة في عملية أسمتها "السيوف الحديدية" قصفت فيها حتى الآن مئات الأهداف داخل قطاع غزة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

مصر لا تتخلي عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينة

وقال الرئيس السيسي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف الرئيس السيسي، إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية

وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وتابع: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين"، 

لا تهاون في تفريط أمن مصر

وعقب الرئيس السيسي أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديد.

 

تفاصيل مكالمة السيسي مع رئيس وزراء إسرائيل

وكشف الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل المكالمة التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، بعد التصريحات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وقال في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، إن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني، ولا تقبل أن يقترب أحد من كرامتها أو حدودها والرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من هذا الأمر. 

وأضاف الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن مصر أكثر دولة قدمت للقضية الفلسطينية، وأشار: "أنا متأكد أن الرئيس السيسي قال لنتنياهو أمبارح في اتصال هاتفي بأن مصر لا تقبل لأحد عبور الحدود، والكلام ده تنسوه، ولو استمريتوا في هذه السكة هيبدأ فصل جديد من العداوة بين مصر وإسرائيل".

السيسي وأمير قطر

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنًا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادًا إلى حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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