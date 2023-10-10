الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

كشف الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل المكالمة التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بعد التصريحات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني، ولا تقبل أن يقترب أحد من كرامتها أو حدودها والرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من هذا الأمر.

وأضاف الدكتور سمير فرج المفكر الإسترتيجي، أن كل دولة لها سيادة على حدودها ومصر أكثر دولة قدمت للقضية الفلسطينية، متابعا أن :"أنا متأكد أن الرئيس السيسي قال لنتنياهو أمبارح في اتصال هاتفي بأن مصر لا تقبل لأحد عبور الحدود، والكلام ده تنسوه، ولو استمريتوا في هذه السكة هيبدأ فصل جديد من العدواة بين مصر واسرائيل".

