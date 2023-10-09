عمرو موسى يرد على فكرة دفع الشعب الفلسطيني للتهجير

رد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على فكرة دفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الى التهجير لسيناء، قائلا : "الفلسطينيون لم يقبلوا بوطن بديل والشعب الفلسطيني دخل في مقاومة شديدة ضد الاحتلال".



وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة، مضيفا أن الغرب مطالب بأن تغير إسرائيل من سياستها وهذه مسئولية.

على الغرب دراسة الأمر بدقة

وتابع عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أنه يجب على الغرب دراسة الأمر بدقة والتفكير بسياسة سليمة في الأمر، وعواقب ما يحدث في قطاع غزة.