عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو موسى يرد على فكرة دفع الشعب الفلسطيني للتهجير

قطاع غزة
قطاع غزة

رد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على فكرة دفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الى التهجير لسيناء، قائلا : "الفلسطينيون لم يقبلوا بوطن بديل والشعب الفلسطيني دخل في مقاومة شديدة ضد الاحتلال". 

txt

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد


وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة، مضيفا أن الغرب مطالب بأن تغير إسرائيل من سياستها وهذه مسئولية. 

على الغرب دراسة الأمر بدقة 

وتابع عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أنه يجب على الغرب دراسة الأمر بدقة والتفكير بسياسة سليمة في الأمر، وعواقب ما يحدث في قطاع غزة.

 

عمرو موسى غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي عمرو أديب الشعب الفلسطيني الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو أديب قصف قطاع غزة قطاع غز فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

الفصائل تحذر جيش الاحتلال: كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعـ دام رهينة مدنية

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة

ترشيحاتنا

بجهود أبنائها.. مدبولي: مصر حققت إنجازا طبيا بالقضاء على فيروس "سي"

موسيماني: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. ولا يوجد صبر في النادي

عقوبة رادعة تنتظر المتهمين بتزوير توكيلات لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية

أحمد موسى يكرم أبطال شاركوا في حرب أكتوبر على الهواء.. فيديو

السيسي وأردوغان يحثان الفلسطينيين والإسرائيليين على الوقف الفوري للمواجهات والعنف

جامعة عين شمس الأهلية يتنافس أكبر الجامعات الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ