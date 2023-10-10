السياده_المصرية_ليست_مستباحه يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهر السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، مشيراً إلى أن لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #السياده_المصرية_ليست_مستباحه وتصدر الهاشتاج محركات البحث بعد تحذير الرئيس السيسي من المساس بأمن مصر.

مصر طول عمرها كبيرة وجيشها يهابه كل جيوش العالم

‏⁧‫#احنا_في_ضهر_السيسي‬⁩

‏⁧‫#السياده_المصريه_ليست_مستباحه‬⁩

مصر طول عمرها كبيرة وجيشها يهابه كل جيوش العالم

‏⁧‫#احنا_في_ضهر_السيسي‬⁩

‏⁧‫#السياده_المصريه_ليست_مستباحه‬⁩

واحنا معاك لاخر نفس سيناء مروية بدم شهدائنا ولن نفرط فى حبه رمل واحدة

‏كل المصريين الشرفاء معاك ياريس وحنحمى ارضنا وربنا حينصرنا

‏⁧‫#السيادة_المصرية_ليست_مستباحة