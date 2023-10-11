وان بلس تطور ساعة OnePlus Watch 2 بنظام الأندرويد

تعكف حاليا شركة "وان بلس" الصينية على تطوير ساعة ذكية جديدة ستكون باسم OnePlus Watch 2.

قام المسرب الشهير Max Jambor مؤخرًا بنشر تغريدة على تطبيق إكس (تويتر سابقا) يلمح إلى ساعة ذكية قادمة من العلامة التجارية، زاعمًا أن OnePlus Watch 2 ستتميز بتصميم دائري، مثل سابقتها، وسيتم إطلاقها خلال العام المقبل، وعلى الرغم من أن نظام التشغيل الذي ستختاره OnePlus غير معروف حتى الآن إلا أنه غالبا سيكون WearOS .

OnePlus

يذكر أن أول ساعة من "وان بلس" تم إطلاقها كانت في عام 2021 و جاءت مخيبة لآمال الكثيرين، تعمل من خلال نظام RTOS وكانت مبيعات الساعة الذكية سيئة للغاية لدرجة أن العلامة التجارية اضطرت إلى إيقاف إنتاجها في عام 2022، وبحسب الخبراء، تدني المبيعات سيكون عاملا رئيسيا لتبني "وان بلس" نظام تشغيل يستند إلى WearOS.

ويأمل مستخدمو الإنترنت أن تساهم شركة أوبو في تحسين برمجيات الساعة، حيث من المعروف أن ساعاتها الذكية من بين أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد Android.

إذا اعتمدت وان بلس استخدام نظام التشغيل Wear OS، فمن المحتمل أن يكون أحدث نظام تشغيل WearOS 4، والذي تم الكشف عنه مرة أخرى في شهر مايو وهو موجود بالفعل على ساعات Pixel Watch 2 وSamsung الذكية.

يحتوي نظام التشغيل الجديد على مجموعة من الميزات المثيرة للاهتمام مثل الثيمات الديناميكية Dynamic Theming وTiles وشاشة البداية والمزيد.

على صعيد آخر، OnePlus Open أول هاتف القابل للطي للشركة والذي من المتوقع إصداره قريبًا، من المتوقع أن يكون مع جزيرة كاميرا خلفية دائرية، كما أظهرت عروض التصميم المسربة لجهاز OnePlus 12 أيضًا الهاتف مزودًا بوحدة كاميرا مستديرة.