وان بلس تطلق رسميًا تابلت Pad Go بمعالج Helio G99

أطلقت وان بلس OnePlus الصينية أخيرًا جهازها اللوحي Pad Go في الهند اليوم بعد سلسلة من التسريبات والشائعات، والذي يأتي كنسخة أقل في الإمكانيات من تابلت OnePlus الأصلي، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

إليك في السطور التالية تكلفة جهاز Pad Go الجديد، إلى جانب مواصفاته الرئيسية الأخرى.

تصميم وشاشة OnePlus Pad Go

يشبه تابلت وان بلس Pad Go جهاز OnePlus Pad القياسي، مع تصميم ذو حواف مسطحة وفتحة كاميرا فريدة من نوعها على طراز Oreo نجدها في وسط اللوحة الخلفية. يأتي بلونين من لون Twin Mint.

OnePlus Pad Go

يتميز التابلت الجديد من "وان بلس" بشاشة IPS LCD مقاس 11.35 بوصة بدقة 2.4K ومعدل تحديث 90 هرتز. الشاشة أيضًا معتمدة من هيئة TUV Rheinland مما يعني أنه يحمي العيون من تأثير الضوء الأزرق الضار مع دعم تعتيم التيار المستمر، وكلاهما لحماية العينين من أضرار الأشعة.

علاوة على ذلك، يوجد نمط "وقت النوم: لتقليل كمية الضوء المحفز للدماغ المنبعث من الجهاز في الساعات التي تسبق وقت النوم، مما يساعدك على النوم باسترخاء وهدوء أكبر.

تماما مثل تابلت OnePlus Pad الأصلي، يحتوي جهاز Pad Go على شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5، والتي يدعي OnePlus أنها توفر مساحة شاشة أكبر للكتب والألعاب وصفحات الويب، مع حواف سمك 7.5 ملم في جميع أنحاء الشاشة، مما يساهم في نسبة الشاشة إلى الجسم بنسبة 86.4%.

OnePlus Pad Go

بالنسبة للأداء، يحتوي Pad Go يعمل من خلال معالج من "ميدياتك" شريحة MediaTek Helio G99، التي تعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع. يعمل بنظام OxygenOS 13.2 استنادًا إلى نظام تشغيل Android 13 ويحزم وحدة بطارية مدمجة سعة 8000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات.

يأتي الجهاز بكاميرا سيلفي في الأمام والخلف بدقة 8 ميجابكسل و يمكن لكلا الكاميرتين تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل / 30 إطارًا في الثانية، لكن الكاميرا الخلفية تتمتع أيضًا بميزة تثبيت EIS.

يدعم Pad Go شبكة Wi-Fi 5 وBluetooth 5.2 وGPS ومنفذ USB-C. لديه اتصال بشبكة 4G، ولكن لا يوجد دعم للقلم الرقمي.

التسعير والتوافر

سيكون OnePlus Pad Go متاحًا للبيع للجمهور بدءا من 20 أكتوبر ومتاح للطلب المسبق على Amazon وFlipkart وأيضا في متاجر OnePlus Experience بدءًا من 12 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند.

فيما يلي أسعار OnePlus Pad Go في الهند حسب التكوين:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت واي فاي فقط - 19999 روبية هندية

8 جيجابايت + 128 جيجابايت LTE بسعر - 21999 روبية هندية

8 جيجابايت + 256 جيجابايت LTE بسعر - 23999 روبية هندية