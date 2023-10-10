مصطفى بكري: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر لن تسمح باجتياح الحدود المصرية الفلسطينية خوفًا من تصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقال مصطفى بكري في حواره م ع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، :" التدخل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، قد يدفع الشعب الفلسطيني للتوجه نحو الحدود المصرية".

وأضاف مصطفى بكري:" موقف مصر ثابت بعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهناك سيناريو آخر يتمثل في انفجار الأراضي جميع الأراضي المحتلة من إسرائيل، وهذا قد يربك تل أبيب، خلاف ان هناك امكانية لتدخل حزب الله، واشتعال الوضع في المنطقة".

وتابع مصطفى بكري:" مصر معرضة لمخاطر كبيرة تسعى للنيل من سيناء، وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط ، وتحقيق حلم إسرائيل".