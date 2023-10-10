لميس الحديدي عن الأوضاع في غزة: كأنها نهاية العالم بالنسبة للقطاع

وصفت الاعلامية لميس الحديدي الاوضاع في قطاع غزة وكأنها نهاية العالم بالنسبة للغزة الحزام الناري الاسرائيلي لايكاد أن يتوقف ربما هدأت وتيرته الساعات الاخيرة لكن في ذات الوقت تم قطع كل السبل سواء الغذاء والدواء أوالكهرباء

حذرت الحديدي من كارثة إنسانية يتعض لها القطاع قائلة : " ربما ينذر الوضع بالغ الصعوبة بكارثة إنسانية لم تحدث من قبل في تاريخ فلسطين وسط أوضاع مأزومة كل الفرق الانسانية لاتستطيع الوصول وكل أليات الاغاث فشلت في القيام بدورها ة حتى عربات الاسعاف يتم إستهدافها حتى إستخراج الجثث من تحت الانقاض بات شدد الصعوبة في الوصول لتلك المناطق ".



واصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" غزة تشهد عملاً عكسرياً إنتقامياً من حكومة تل ابيب المتطرفة اليمنية والعالم يواصل تأييده للالة الحرب الاسرائيلية وأخيراً بايدن مصر على دعم إسرائيل بلا تراجع قيد انملة " .



اشارت إلى أن مصر تواصل جهودها للتوصل لتهدئة وإنقاذ الشعب الفلسطيني وتنسيق مصري أردني حول المساعدات حتى يجهزز المعبر رفح الذي تعض للقصف حوله .



أشادت الحديدي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها صباح اليوم قائلة : " تصريحات مهمة وواضحة ومفادها ببساطة أن مصر لن تتأخر يوماً عن دعم شعب فلسطين هذا دورنا وقضيتنا مدى الحياه و منذ عام 1978 ولدينا شهداء كثر في أربع حروب من اجل هذه القضية" .



واصلت : " مصر تتدخل للدعم والتهدئة ولاعادة الاعمار ... مصر وتتخلى عن دورها تحت أي ظرف من الظروف ولا نقبل المزايدة ولكن علىإسرائيل أن تتحمل نتيجه عدوانها واي تلويح أو تهديد لتفريغ القضية الفلسطينية وتهجير سكان الارض من أرضهم مرة للاردن ومرات لمصر وهي دعوات مكشوفة تتجدد من جديد رغم نفي متحدثي الجيش العسكري الاسرائيلي .



أتمت : بتقلهم سيبوا بيوتهم وتحاصرهم ولايبقى أمامهم سوى الحدود المصرية وقطعت عنهم مرافق الكهرباء دون وجود ممرات إنسانية كما يحدث في أي حرب وكما ينص القانون ولكن اي قانون ولكن هذه إسرائيل التي لاتعرف وى القالنون البطش والاحتلال .