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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي تعلق على مزاعم المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بالتضييق

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مزاعم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد طنطاوي بتعرضه للتضييق، قائلة : "كل شخص من حقه يترشح للانتخابات، ولا نتمنى التضييق على أي مرشح، وأي تضييق على مرشح محتمل مرفوض بالأساس  ودائماً  نطالب المؤسسات بالوقوف  على مسافة واحدة من كافة المرشحين ". 

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وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي على شاشة  ON، أن استخدام المرشح المحتمل أحمد طنطاوي للفظة  "الحشود" أمر مزعج وإيماءات مالهاش لزمة، وقد تؤخذ على محمل للتهديد المبطن ماينفعش أقول لقاعدتي روحوا  مقر  هيئة الانتخابات  بالحشود  في التحرير من حق أي شخص  يتعرض للتضييق  إن كان صحيحاً أن يتقدم بشكوى وتقديم ملايين الشكاوى  دون تلك الإيماءات واستخدام لفظة " حشود ". 


أكملت لميس الحديدي، أن : “استخدام لفظ الحشود مزعج شوية بتقول فيه تضييق وهذا أمر مثار جدل  لكن فكرة الحشود وسوف نذهب العليا للانتخابات الموضوع ده فيه إيماءات غير مقبولة من المصريين وليس لها منطق  مش عايزة أقول  ممكن يبقى تهديد مبطن ممكن كل الناس تعمل شكوى أي تضييق على أي مرشح محتمل مرفوض”.

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