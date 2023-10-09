جريمة مكتملة الأركان.. نشأت الديهي يهاجم أحمد طنطاوي على الهواء

علق الإعلامي نشأت الديهي، على ضبط 8 أشخاص يقومون بتزوير توكيلات التأييد للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن :" نحن امام فضحية مكتملة الأركان وهي فضيحة أخلاقية".

وأضاف نشات الديهي:" أحمد طنطاوي وحملته الانتخابية قاموا بعملية تزوير في أوراق رسمية ".

وتابع نشأت الديهي:" تم ضبط 8 من أعضاء حملة أحمد طنطاوي وهم يقومون بتزوير في محررات رسمية وتزوير أوراق التوكيلات للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ".

وأكمل نشات الديهي:" أعضاء حملة طنطاوي اتفقوا مع مطبعة لطباعة نماذج التوكيلات ويستخدمونها على أنها تزكيات للمرشح احمد طنطاوي".

ولفت نشأت الديهي:" اللي عايز يروح يعمل توكيل لأحمد طنطاوي يروح يعمل توكيلات لكن لا يصح أن يقوم بتزوير التوكيلات".