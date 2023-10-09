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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عامل فيها عتريس..أحمد موسى لـ طنطاوي: لو ليك شعبية كنت جبت توكيلات|فيديو

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد طنطاوي فوضوي، وحرض المواطنين على القيام بعمل التوكيلات الشعبية، وهذه التوكيلات غير معترف بها.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "أحمد طنطاوي كان بيطلع يتحدث عن احترام القانون، وهو لا يحترم القانون والدستور".
وأكد أن "أحمد طنطاوي لو لديه عقل بربع جنيه، مكنش ورط مؤيديه من المواطنين الغلابة، يا راجل مش عارف تجمع من دائرتك غير 35 توكيل بس هناك، عامل فيها عتريس.. لو ليك شعبية كنت جبت توكيلات، التوكيلات دي في مخ الطنطاوي، التزوير بدأ من صفحة أحمد طنطاوي".


واستطرد "أحمد طنطاوي هو من دعا المواطنين لعمل توكيلات مزورة، وذلك من خلال صفحته على السوشيال ميديا"، منوها بأنه "لا يوجد ما يسمى بالتوكيل الشعبي بل هناك الشهر العقاري".

وأوضح أن "التوكيلات الرسمية مكانها الشهر العقاري، وما يسمى التوكيلات الشعبية مزورة وغير معترف بها"، مؤكدا أن أجهزة الداخلية على يقظة كاملة بكافة هذه التفاصيل، وتم ضبط العديد من التوكيلات في محافظات مختلفة.
 

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