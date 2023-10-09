هل حذرت مصر إسرائيل من طوفان الأقصى؟.. رد ناري من أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أرض مصر ليست مستباحة لأحد، وما يحدث في غزة اليوم هو هو ما حدث قديما، من ترويج الأكاذيب والشائعات التي تسيء لمصر، موضحا أن من تحدث عن تحذير مصر لإسرائيل من عملية طوفان الأقصى متآمر على الدولة وخائن.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل نفى تلقيه تحذيرا من مصر بشأن طوفان الأقصى، والجماعات المروجة للأكاذيب قامت بذلك قديما في 2008 و2011، عبر القناة المعادية لمصر، مطالبا الشعب بالوقوف بجانب الوطن.

وأشار أحمد موسى إلى أن من يتحدث بشكل سلبي عن مصر سنرد عليه بالاحترام، ونحذر القنوات المعادية بعدم بث شائعات عن مصر، ركزوا وتحدثوا عن غزة، وغير مسموح لأي أحد التحدث عن سيناء ومصر بكاملها.