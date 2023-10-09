أحمد موسى: نحذر القنوات المعادية من بث الشائعات عن مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أرض مصر ليست مستباحة لأحد، وما يحدث في غزة اليوم هو ما حدث قديما، من ترويج الأكاذيب والشائعات التي تسيء لمصر، لافتا إلى أن من تحدث عن تحذير مصر لإسرائيل من عملية طوفان الأقصى متآمر على الدولة وخائن.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل نفى تلقيه تحذيرا من مصر بشأن طوفان الأقصى، والجماعات المروجة للأكاذيب قامت بذلك قديما في 2008 و2011، عبر القناة المعادية لمصر، مطالبا الشعب بالوقوف بجانب الوطن.

وعلق الإعلامي أحمد موسى: أنبه أن هذا مخطط على غزة والمنطقة، ومصر تقوم بكل الاتصالات من أجل التهدئة، وتحرير الأراضي ليس بالسهل، ومصر بجيشها وشرطتها وشعبها دفعت الثمن لإنهاء الإرهاب في سيناء، وهناك ثمن لابد أن يدفعه الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه من الكيان المحتل، ومفيش حد يتكلم عن حدود مصر.

واختتم: من يتحدث بشكل سلبي عن مصر سنرد عليه بالاحترام، ونحذر القنوات المعادية بعدم بث شائعات عن مصر، ركزوا وتحدثوا عن غزة، وغير مسموح لأي أحد التحدث عن سيناء ومصر بكاملها.