تمسكوا بأرضكم| أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ الفلسطينيين.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للفلسطينيين، قائلا: "رسالة واضحة محددة دافعوا عن أرضكم وتمسكوا بها كيفما شئتم ودافعوا بكل الوسائل".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصر دفعت ثمنا غاليا لتحرير سيناء.. وتفريغ غزة من أهلها معناه لا توجد قضية فلسطينية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "دعوات النزوح من غزة، يريد بها تفريغ القضية الفلسطينية"، مؤكدا: "غير مسموح استباحة الأراضي المصرية، وإسرائيل تريد تفريغ غزة من شعبها".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "في 2011 هناك من استباح أرض مصر ولن نسمح بالفوضى مرة أخرى"، منزها بأن "أمريكا تساعد الكيان الصهيوني في العدوان على أهل فلسطين في غزة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "الفوضوي أحمد طنطاوي الذي يحظى بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على الفوضى في مصر"، مؤكدا أن مصر دورها واضح في دعم القضية الفلسطينية وعلى الفلسطيين التمسك بأرضهم.