عارفه اللي خده بالحضن.. أحمد موسى يوجه رسالة غامضة عبر تويتر

نشر الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع علي قناة صدي البلد منشورا غامضا عبر حسابه علي تويتر.

وكتب أحمد موسي:"عارفه اللي خده بالحضن .. تفتكر ممكن ده خد واجبه غداء والا شاي بس .الشاي كان في فنجان والا حاجة تانية".

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" #طوفان_الأقصى‬⁩ ..السلطات الاسرائيلية تفرض حصارا شاملا علي غزة .. لا كهرباء لا ماء لا طعام .

‏القادم أسوأ مما نتخيل مع استدعاء اسرائيل ٣٠٠ الف من الاحتياط للمرة الاولي "





تشهد عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث، تطورا كبيرا في عمليات القتال، وتصعيدا على مستوى الأخبار، فمنذساعات زادت أعداد القتلى والجرحى من الجانبين، حيث يؤكد الجانب الإسرائيلي مقتل 700 شخص من مواطنيه، فيمااستشهد أكثر من 400 فلسطيني، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة حوالي 2300 شخصا أخرين.