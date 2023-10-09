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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القادم أسوأ.. أحمد موسى عن طوفان الأقصى: حصار كامل على غزة

صدى البلد

علق الاعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع علي قناة صدي البلد علي الاوضاع في فلسطين بعد طوفان الأقصي.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" #طوفان_الأقصى‬⁩ ..السلطات الاسرائيلية تفرض حصارا شاملا  علي غزة .. لا كهرباء لا ماء لا طعام .
‏القادم أسوأ مما نتخيل مع استدعاء  اسرائيل ٣٠٠ الف من الاحتياط للمرة  الاولي "

تشهد عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث، تطورا كبيرا في عمليات القتال، وتصعيدا على مستوى الأخبار، فمنذ ساعات زادت أعداد القتلى والجرحى من الجانبين، حيث يؤكد الجانب الإسرائيلي مقتل 700 شخص من مواطنيه، فيما استشهد أكثر من 400 فلسطيني، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة حوالي 2300 شخصا أخرين.

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