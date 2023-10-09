الهدف مصر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام المعادي يشن حملات ممنهجة ضد مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الهدف هو مصر والمصريين.. ونتنياهو نفى صحة التقارير التي تحدثت أنه تلقى تحذيرا من مصر بشأن عملية الطوفان".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "مصر دورها واضح في دعم القضية الفلسطينية.. والشعب المصري لا بد أن يدرك المؤامرة الممنهجة ضدنا".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء قائلا: "كل من يروج أكاذيب وشائعات عن مصر من القنوات المعادية هم مجموعة من الخونة"، متابعا: "مصر هي الهدف، والشعب المصري لابد أن يقف بجانب الوطن".

وأكد: "قناة معادية لمصر في 2008 و2011 و2023 مستمرة في حملاتها الممهنجة لاستهداف الوطن".

