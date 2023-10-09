عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جريمة مكتملة الأركان..أحمد موسى: أحمد طنطاوي ورط الناس في أكبر فضيحة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.

txt

أحمد موسى: نحذر القنوات المعادية من بث الشائعات عن مصر

txt

الهدف مصر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب.. فيديو


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أحمد طنطاوي كان بيطلع يتحدث عن احترام القانون، وهو لا يحترم القانون والدستور".

 

وأضاف: "الدستور محدد شروط للانتخابات الرئاسية، والتوكيلات تكون من خلال الشهر العقاري"، لافتا: "طنطاوي يحصل على توكيلات من الداخل والخارج وهذا يؤكد أنه ليس هناك إغلاق أمام أحد".

 

وأشار: "أحمد طنطاوي هو من دعا المواطنين لعمل توكيلات مزورة وذلك من خلال صفحته على السوشيال ميديا"، موضحا: "لا يوجد ما يسمى بالتوكيل الشعبي بل هناك الشهر العقاري".

 

وتابع: "توكيلات الشهر العقاري يصعب تزويرها، ولو الطنطاوي عنده عقل مكنش عمل الكارثة دي وورط الناس معاه"، مضيفا: "أحمد طنطاوي ورط الناس في أكبر فضيحة وهي قضية التزوير".

 

 وأكد: "ما فعله أحمد طنطاوي جريمة مكتملة الأركان، وجرائم التزوير من الجرائم الخطيرة، وقانون العقوبات يعاقب على التزوير بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة"، مشيرا "حملة طنطاوي تطالب أنصارها بالتوقف عن تزوير الانتخابات".
 

وأشار: "الجروبات الخاصة بحملة أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة تنشر تعليمات لأنصارها بوقف تحرير توكيلات مزورة".
 

أحمد موسى السوشيال ميديا الإعلامي أحمد موسى احترام القانون أحمد طنطاوي القانون والدستور انتخابات الرئاسية توكيلات مزورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

بعد إصابة إمام عاشور.. لاعب جديد بالأهلي يغيب عن الفريق 10 أيام

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء |فيديو

نفتالي بينيت: نعيش أسوأ فترة في تاريخ إسرائيل

لحظة إبلاغ مراسلة القاهرة الإخبارية بسرعة إخلاء موقعها خوفا من قصف قوات الاحتلال

زواج تامر عاشور ونانسى نور.. اعرف فارق العمر بينهما

عامل فيها عتريس..أحمد موسى لـ طنطاوي: لو ليك شعبية كنت جبت توكيلات|فيديو

بسمة وهبة: ما حدث بين ميدو عادل ولقاء سويدان خطأ في حق ذوي الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أهم المعالم الدينية.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة| تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ