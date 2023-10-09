جريمة مكتملة الأركان..أحمد موسى: أحمد طنطاوي ورط الناس في أكبر فضيحة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أحمد طنطاوي كان بيطلع يتحدث عن احترام القانون، وهو لا يحترم القانون والدستور".

وأضاف: "الدستور محدد شروط للانتخابات الرئاسية، والتوكيلات تكون من خلال الشهر العقاري"، لافتا: "طنطاوي يحصل على توكيلات من الداخل والخارج وهذا يؤكد أنه ليس هناك إغلاق أمام أحد".

وأشار: "أحمد طنطاوي هو من دعا المواطنين لعمل توكيلات مزورة وذلك من خلال صفحته على السوشيال ميديا"، موضحا: "لا يوجد ما يسمى بالتوكيل الشعبي بل هناك الشهر العقاري".

وتابع: "توكيلات الشهر العقاري يصعب تزويرها، ولو الطنطاوي عنده عقل مكنش عمل الكارثة دي وورط الناس معاه"، مضيفا: "أحمد طنطاوي ورط الناس في أكبر فضيحة وهي قضية التزوير".

وأكد: "ما فعله أحمد طنطاوي جريمة مكتملة الأركان، وجرائم التزوير من الجرائم الخطيرة، وقانون العقوبات يعاقب على التزوير بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة"، مشيرا "حملة طنطاوي تطالب أنصارها بالتوقف عن تزوير الانتخابات".



وأشار: "الجروبات الخاصة بحملة أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة تنشر تعليمات لأنصارها بوقف تحرير توكيلات مزورة".

