أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسئول حملة أحمد طنطاوي في الخارج انسحب من الحملة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اكتشف أن هناك توجها في أحمد طنطاوي وأنه ضد هذا التوجه"، موضحا: "عبد اللطيف المهلمي، مسئول حملة طنطاوي في الخارج انسحب؛ بسبب أن زوجة أحمد طنطاوي منتقبة وهذا ليس مهم هي حرة، لكن اتضح أن عائلته لها ارتباطات بعناصر إخوانية من الخارج والداخل، ليقرر «المهلمي» أن هناك توجها من طنطاوي بشأن هذه الجماعة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "التوكيلات مضروبة ومزورة، وتم رصده واتخاذ حياله الإجراءات القانونية، هناك من يريد العبث بالانتخابات الرئاسية".

وأشار: "الجروبات الخاصة بحملة أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة تنشر تعليمات لأنصارها بوقف تحرير توكيلات مزورة".