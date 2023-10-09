تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء |فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من تكرار سيناريو الفوضى في 2011، مؤكدا: "لن نسمح بتكرار سيناريو الفوضى في 2011".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لن نسمح لأي شخص بإحداث فوضى في البلد.. ولن نسمح لأحد أن يعتدي على أراضينا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "لن نسمح أحد بالتحريض على الفوضى داخل مصر"، موجها رسالة للمصريين، قائلا: "ثق في بلدك، وخليك حذر".

واستكمل موسى “الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية، ولن يتعاطف أو يتعاون أحد معهم مرة أخرى، وقرر طنطاوي التضحية بكل من وقف معه، وحينما أطلقت عليه لفظ فوضوي منذ فترة كنت على حق في كل كلمة أقولها، طنطاوي يرتكب جرائم يحاسب عليه القانون”.

وأكد “غير مسموح لأي أحد على الدعوى للفوضى، وما حدث في 2011 واستغلال لأزمة هو هدف الإخوان، متخليش إخواني مجرم يجر البلد لطريق الفوضى والاعتداء على حدودنا وأراضينا”.