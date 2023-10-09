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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إسرائيل تريد تفريغ غزة من شعبها

أحمد موسى يوجه رسالة للفلسطينيين: دافعوا عن أرضكم حتى يتم تحريرها

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الأشقاء الفلسطينيين، بأهمية الدفاع عن أرضكم بأي وسيلة وبأي طريقة، قائلًا: «دافعوا عن أرضكم المحتلة مثلما فعلت مصر أمام الاحتلال الإسرائيلي 1973».

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر لن تسمح لأحد أن يستبيح أراضيها، كما أن إسرائيل تريد تفريغ غزة من شعبها، كما أن تفريغ قطاع غزة من أهلها يعني أنه لا توجد قضية فلسطينية.

وأشار إلى أن هناك تصاعدا في قطاع غزة جراء القصف الوحشي الإسرائيلي، كما أن الولايات المتحدة والغرب يدعمون إسرائيل في هذا الوقت، مشددا على الفلسطينيين بضرورة التمسك بالأرض مهما كان ثمن التضحية. 

 ما حدث في يناير 2011 يتكرر الآن

وأضاف أحمد موسى، أن ما حدث في يناير 2011، يتكرر الآن، من خلال دعوات الفوضى، مين اللي اسمه أحمد طنطاوي، ولكن مصر لن تسمح بالفوضى مرة أخرى.

وأوضح أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة لأحمد طنطاوي تتحدث عن ساعة الصفر، من أجل إحداث فوضى داخل مصر، مؤكدًا أن سيناء ليست مستباحة ولا يمكن استباحة أي شبر في مصر.

أحمد موسى فلسطين مصر إسرائيل جماعة الإخوان

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