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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: مبارك رفض إنشاء دولة غزة الكبرى في سيناء مقابل 12 مليار دولار

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،  تفاصيل المخطط الإسرائيلي من أجل إقامة دولة غزة في أرض سيناء .

 

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وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ”المذاع على قناة “تن”: "هناك مخططا إسرائيليا لإعلان دولة غزة الكبرى التي تضم أجزاء من سيناء، وتقع حدود هذه الدولة على شاطي البحر المتوسط، وتبدا من رفح  حتى العريش".

 

وأضاف مصطفى بكري: "هذا المخطط يتحدث على أن هناك فراغًا سكنيًا  في سيناء، و الحل يكون في إنشاء دولة فلسطين في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تعرض للهجوم عند طرحه في عام 2000".

 

وتابع بكري: "المخطط كان يشمل أخذ 600 كيلو متر من سيناء مقابل 12 مليار دولار، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك رفض هذا الأمر، قائلاً: "هذه الأرض ليست ملكي ولكنها مشكل الشعب المصري، وأرفض بيع سيناء" .

 

 وأكمل مصطفى بكري: "القائد العام للقوات المسلحة في 2012 الفريق عبد الفتاح السيسي  حظر بيع أو تملك أو حق الانتفاع  بعمق 5 كيلو من الحدود المصرية الفلسطينية، وهذا الأمر كان هدفه القضاء على مخطط إنشاء دولة غزة الكبرى".

بكرى مصطفى بكري مصر غزة اخبار التوك شو

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