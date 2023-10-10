مصطفى بكري: مبارك رفض إنشاء دولة غزة الكبرى في سيناء مقابل 12 مليار دولار

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل المخطط الإسرائيلي من أجل إقامة دولة غزة في أرض سيناء .

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ”المذاع على قناة “تن”: "هناك مخططا إسرائيليا لإعلان دولة غزة الكبرى التي تضم أجزاء من سيناء، وتقع حدود هذه الدولة على شاطي البحر المتوسط، وتبدا من رفح حتى العريش".

وأضاف مصطفى بكري: "هذا المخطط يتحدث على أن هناك فراغًا سكنيًا في سيناء، و الحل يكون في إنشاء دولة فلسطين في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تعرض للهجوم عند طرحه في عام 2000".

وتابع بكري: "المخطط كان يشمل أخذ 600 كيلو متر من سيناء مقابل 12 مليار دولار، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك رفض هذا الأمر، قائلاً: "هذه الأرض ليست ملكي ولكنها مشكل الشعب المصري، وأرفض بيع سيناء" .

وأكمل مصطفى بكري: "القائد العام للقوات المسلحة في 2012 الفريق عبد الفتاح السيسي حظر بيع أو تملك أو حق الانتفاع بعمق 5 كيلو من الحدود المصرية الفلسطينية، وهذا الأمر كان هدفه القضاء على مخطط إنشاء دولة غزة الكبرى".