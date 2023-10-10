محافظ جنوب سيناء يبحث إجراءات إقامة المسابقة السنوية للقرآن الكريم

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مع وفد من المصرف المتحد، إجراءات إقامة مسابقة القرآن الكريم التي تتم سنويا.



ووفقا لبيان صادر عن محافظة جنوب سيناء مساء اليوم /الثلاثاء/ فإن المسابقة السنوية تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتتم الاختبارات بالشروط الموضوعة بمعرفة لجنة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وتقدم جوائز مالية تصل إلى 2000 جنيه للفائز، توزع في الحفل الختامي يوم 24 نوفمبر بشرم الشيخ.



وأعرب محافظ جنوب سيناء - وفقا للبيان - عن سعادته بإقامة هذه المسابقة السنوية للتشجيع على حفظ القرآن الكريم بالإضافة للمسابقة التي تنظمها محافظة جنوب سيناء في ليلة القدر كل عام.

