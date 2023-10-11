حب الدين: أمريكا حذرت مصر من الهجوم على إسرائيل قبل النكسة.. فيديو

قال اللواء أيمن حب الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد الكتيبة 418 دفاع جوي، إنه تخرج من الكلية الحربية يناير عام 1962.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الثلاثاء،:"عندما خدعت أمريكا مصر بأن هناك حشود علي الجبهة السورية من اسرائيل، حيث تم استدراجنا للحرب في 67 لكم لم نحارب، وتم انتقال الجيش إلى سيناء بصورة دعائية، نتيجة للحس القومي والعربي تم الدعوة للتعبية العامة وانتقل الجيش لسيناء دعائية وليست عملية، واستغلتها اسرائيل ضدنا، وأن المصريين سيهجمونا علينا، واكتسبوا تعاطف العالم، ونحن كمصر ساعدنا علي ذلك، لأن الدعاية من الإعلام والأخبار ساعدت علي ذلك، بنشر الأهرام لمقاله اسبوعية ضد اسرائيل، وكان هذا هو الجو العام في هذا الوقت".

وتابع:"في يوم 5 يونيو 67 كنت في موقع الصواريخ بمنطقة عيون موسي شرق القناة، وضربت اسرائيل مصر علي ارتفاع منخفض، وفي نفس الوقت حذرت أمريكا مصر من الهجوم علي اسرائيل، وكذلك الاتحاد السوفيتي، وبلعت مصر الطعم، وضرب سلاح الطيران، وتم نقلنا من موقعنا ولم ننسحب، ورجعنا لغرب القناة، ولم ننصب الصواريخ مره آخري".

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.