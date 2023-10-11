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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء أيمن حب الدين: حرب 1973 تمت بالسلاح الدفاعي ضد الهجومي لإسرائيل

صدى البلد

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، أن الهدف الثاني للاتحاد السوفيتي من إمدادها لمصر بأسلحة قديمة، هو إطالة أمد الحرب بين مصر وإسرائيل بحيث يكون له حليف، لتحقيق أهدافه. 
 

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وأضاف اللواء أيمن حب الدين خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن فكر الاتحاد السوفيتي الاستراتيجي هو ألا يجعلنا نهاجم ، حيث كانت لا يعطينا سلاح هجومي بالمرة، لافتًا إلى أن حرب 1973 تمت بالسلاح الدفاعي ضد السلاح الهجومي لإسرائيل


ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أبطال حرب أكتوبر extra news اتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي الإعلامي الدكتور محمد الباز الحرب بين مصر وإسرائيل الدفاع الجوي

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