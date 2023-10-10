لحفظ دورهم.. دار الكتب توثق شهادات أبطال حرب أكتوبر

تدشن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في السادسة مساء الأحد المقبل، المشروع القومي لتوثيق شهادات أبطال حرب أكتوبر، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط، ضمن احتفالية الدار بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

ومشروع التوثيق القومي هو مشروع ضخم لتوثيق شهادات أبطال حرب أكتوبر توثيقا رسميا، في تعاون مثمر بين وزارة الثقافه متمثلا فى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وإدارة الشئون المعنوية وذلك لحفظ دور الأبطال وما قدموه للوطن وتأكيدا على انتصار الجيش المصري والتضحيات في أهم معركة خاضها الجيش المصري في العصر الحديث.

ويتخلل الاحتفالية تكريم رموز من أبطال أكتوبر ومؤتمر صحفي لإعلان تدشين المشروع القومي للتوثيق، كما يتخلله احتفالية يقيمها مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.