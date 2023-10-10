المدينة الفاضلة.. مظاهر جدعنة المصريين خلال حرب أكتوبر

قال الكاتب الصحفي محمد توفيق، إن الجبهة الداخلية المصرية كانت أشبه بالمدينة الفاضلة خلال حرب أكتوبر، والرئيس السادات أغرق الأسواق بالسلع بشكل غير متوقع.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفلاح المصري في بنها لم يكن بعيدًا عن الحرب، وكان يأسر طيارين العدو، مستخدمًا الفأس الخاص به لمواجهة طبنجة العدو.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن جميع الجرائم اليومية العادية توقفت خلال الحرب، ولم تكن هناك مخالفة مرورية واحدة، مضيفا أن السيدات المصرية على شط القناة قدمن الإفطار للجنود من العيش الشمسي والفطائر.

وأشار إلى أن الأطفال كسروا الحصالات القديمة خلال حرب أكتوبر من أجل التبرع بها للجيش وكانوا يقدمون أموالهم لأي نقطة جيش، والأطباء كانوا يعالجون المرضى ويمسحون المستشفى.

وأكد محمد توفيق، أن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كانا يتبرعان بمقابل الحفلات لصالح المجهود الحربي.



