مكتب الدفاع المصري في روما يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

احتفل مكتب الدفاع بسفارة مصر في روما برئاسة اللواء أحمد مهدى سرحان ملحق الدفاع بالذكري الخمسون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين وممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنية بالسفارة المصرية ونخبة من الجالية المصرية بإيطاليا.



كما حضر الاحتفال عدد من القادة العسكريين الايطاليين وعلي رأسهم الفريق مازيلو كارميني نائب رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء مجالس الشركات الإيطالية.



وبدأ الإحتفال بعزف النشيد الوطني لكل من مصر وإيطاليا، ثم القي اللواء أحمد مهدي كلمة رحب خلالها بالحاضرين مع القاء الضوء علي ما قدمته القوات المسلحة من بطولات وتضحيات في أكتوبر ٧٣ حتي تحقيق الانتصار الخالد.

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