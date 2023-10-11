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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حب الدين: عبدالناصر أيقن عدم قدرتنا على مواجهة الطيران الإسرائيلي في 1969

صدى البلد

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن القيادة المصرية أيقنت في عام  1969أن مصر غير قادرة على مواجهة سلاح الطيران الإسرائيلي. 

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اللواء أيمن حب الدين: حرب 1973 تمت بالسلاح الدفاعي ضد الهجومي لإسرائيل

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اللواء أيمن حب الدين: الاتحاد السوفيتي كان يتعمد منح مصر أسلحة قديمة


وأضاف اللواء أيمن حب الدين خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن روسيا لم تكن تمد مصر بالسلاح على الرغم من أننها حليف لها، لافتًا إلى أن أمريكا حليفة إسرائيل وتمدها بأحدث الأسلحة. 
 

وأوضح أن اجتماع الكنيست الإسرائيلي وقراره بتزويد الضغط على مصر ليسمع القيادة السياسية في القاهرة  صوت القنابل والدانات أثناء نزولها، فيجبرهم على المباحثات المباشرة بين مصر وإسرائيل، ومن ثم بدأوا بعمل غارات "بحر البقر، ودهشور) أي أصبح يضرب في العمق المدني، ومن هنا قرر رئيس الجمهورية الرئيس جمال عبدالناصر السفر ومعه وزير الدفاع في 25 يناير 1970 إلى روسيا، واجتمع مع القيادة السياسية في روسيا وقال بأنه فاض به الكيل ، وسأبدأ في ترك المنطقة لتصبحوا أنتم ليسوا بحلفائي ومن ثم أذهب إلى أمريكا لحل المشكلة، ومن هنا سيسخر الاتحاد السوفييتي الكثير بفضهم التحالف معنا.
 

وتابع: "الرئيس جمال عبدالناصر قال للقيادة الروسية أنتم لا تعطونا أسلحة ونحن بحاجة إلى سلاح وطائرات وصواريخ وأسلحة هجومية، لا أمتلك طائرات تذهب حتى العريش".
 

برنامج الشاهد
ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

extra news الاتحاد السوفييتي الإعلامي الدكتور محمد الباز الرئيس جمال عبدالناصر الطيران الإسرائيلي القيادة المصرية برنامج الشاهد

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