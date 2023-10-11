بوتين يسافر خارج روسيا لأول مرة منذ إصدار الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله

أفادت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور قيرغيزستان غدا الخميس، وستكون هذه أول رحلة للزعيم الروسي إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله.

ونادرا ما سافر بوتين إلى الخارج منذ بداية حرب موسكو على أوكرانيا في أوائل عام 2022، وليس من المعروف أنه غادر روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس مذكرة اعتقال بحقه متهما بترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، بينما ينفي الكرملين هذه الإدعاءات.

بوتين يلبي دعوة رئيس قيرغيزستان

ووفقا لوكالة “رويترز”، أعلن مكتب الرئاسة القيرغيزية في بيان على موقعه الإلكتروني أنه بناء على دعوة من رئيس جمهورية قيرغيزستان، صدير جاباروف، في 12 أكتوبر من هذا العام، سيقوم رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى البلاد.



ووافق بوتين في مايو خلال المحادثات مع جاباروف على زيارة قيرغيزستان، ولكن لم يكن هناك تأكيد رسمي حتى الآن من الكرملين بأن الرئيس الروسي سيسافر إلى هناك يوم الخميس.



ومن المقرر أيضا أن يسافر الزعيم الروسي إلى الصين الأسبوع المقبل لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث في بكين.

أعضاء الجنائية الدولية

وجدير بالذكر أنه لا قيرغيزستان ولا الصين عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمقاضاة جرائم الحرب.



وتنفي موسكو مزاعم المحكمة الجنائية الدولية، ويقول الكرملين إن المذكرة دليل على عداء الغرب لروسيا، التي فتحت قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا مذكرة الاعتقال.