بوتين: من الضروري إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الثلاثاء، أنه يعتبر أن إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري".



وأضاف بوتين أن الحرب بين الأحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية هي "مثال على فشل واشنطن" في الشرق الأوسط.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق من اليوم ، إن روسيا تعمل على إيجاد طريقة لإجلاء المواطنين الروس من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ريابكوف: "نحن نعمل على هذه القضية الآن، وفي الوقت الحقيقي، وهناك مركز للأزمات والوضع في وزارة الخارجية الروسية".

وأضاف الدبلوماسي رفيع المستوى "نحن نحافظ على اتصال دائم مع جميع ممثلياتنا في المنطقة، ولقد اطلعنا على جميع المعلومات ونحن على استعداد لاتخاذ قرار بشأن إجلاء مواطنينا".

وأشار ريابكوف إلى أن العشرات من الروس توجهوا بالفعل إلى سفارات البلاد لطلب المساعدة و'الرقم الدقيق يتغير باستمرار.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، استشهد ما يقرب من 788 فلسطيني منذ تجدد اندلاع أعمال العنف للأحتلال الإسرائيلي، بينما أصيب أكثر من 3700 بجروح.

وفي إسرائيل، قتل أكثر من 900 شخص أرواحهم وأصيب حوالي 2600 آخرين.

ووصفت المقاومة الفلسطينية عمليتها بأنها رد على الإجراءات العدوانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس.

وأعلنت دولة الاحتلال إسرائيل حالة الاستعداد للحرب وأعلنت عن حصار كامل لقطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني.