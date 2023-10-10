تجاوزت الـ1000 وفاة.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة خسائره البشرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسئول عسكري، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلي أكثر من 1000 قتيل.

وحسب القناة الـ12 العبرية، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، “دخول 535 جريحاً إلى مستشفيات البلاد بينهم حالة وفاة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل تتجه نحو “هجوم كامل” على قطاع غزة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب إسرائيل لليوم الرابع.

وكشف جالانت لقوات الاحتلال على حدود غزة: “لقد حررت كل القيود، واستعدنا السيطرة على المنطقة، ونحن نتجه نحو الهجوم الكامل”.

وأضاف: “سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبداً إلى ما كانت عليه”.

وتابع قائلا: “كل من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة فسوف نقضي عليه بكل قوتنا، ومن دون أي تنازلات”.