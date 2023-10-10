هيئة فلسطين العربية بغزة: سنموت على أرضنا ولن نقبل بالتوطين

قال الدكتور حازم الصوراني، رئيس هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية بقطاع غزة، أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن أرضه ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى الموت والاستشهاد.

وأضاف الصوراني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتوطين الا علي أرضه التي سيحارب من أجلها حتى التحرير".

وأوضح أن خطة الاحتلال الإسرائيلي للانتهاء من غزة ستفشل، لافتا إلى أن الاحتلال يحاول الحفاظ على وجوده بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وتابع "سنموت ونستشهد علي أرضنا وندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، ومقاومتنا الفلسطينية موحدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وسنحافظ علي الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".