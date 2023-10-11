نيسان تكشف عن المفهوم الثاني لـ Hyper Adventure للطرق الوعرة

كشفت شركة نيسان ، النقاب عن مفهوم Hyper الثاني، وهي مركبة للطرق الوعرة تستهدف محبي المغامرة المهتمين بسلامة البيئة.

ويطلق على هذا المفهوم نيسان هايبر المصمم بشكل فريد اسم Hyper Adventure، ومن خلاله تقدم الشركة لمحة ونظرة أولية عن شكل التصميم المستقبلي تشكيلة نيسان الكهربائية بالكامل.

وتم تصميم Hyper Adventure لتكون الرفيق المثالي للسفر. تسمح تقنية V2X (توصيل الكهربائ من السيارة إلى أي شيء) للمركبة الكهربائية للطرق الوعرة بأن تصبح مصدر طاقة محمولاً، وبالتالي يمكن للسيارة أن تزود منزلك بالطاقة أو أي شيء آخر قد يحتاج إلى الكهرباء.

Hyper Adventure

وأفادت نيسان أن السيارة مجهزة ببطارية ذات سعة كبيرة كمصدر للطاقة للركاب، ويمكن لنظام V2X شحن الهواتف المحمولة، أو توفير الطاقة لموقع تخييم مظلم، أو إعادة شحن أي تابلت أو جهاز يحتاج للكهرباء، كما تتمتع السيارة المخصصة للطرق الوعرة أيضًا بقدرات V2H (من السيارة إلى المنزل) وV2G (من السيارة إلى الشبكة).

تأتي نيسان هايبر أدفنتشر Hyper Adventure مجهزة بنظام الدفع الكلي e-4ORCE المتطور من نيسان (كما هو موضح في آريا ، وبالتالي تم تصميمها للتعامل بسهولة مع الأراضي الموحلة والطين أو الثلج. تم تجهيز العجلات والمصدات بأجهزة جر تسمح للطرق الوعرة باجتياز الثلج.

تقدم نيسان من خلال مفهوم "هايبر" الثاني لها، بعد النموذج الأولي الذي سبق تقديمه الشهر الماضي، تصميم مميز وعصري بالمقارنة مع الموديلات الحالية للطرق الوعرة مثل أرمادا. أرادت نيسان أيضا إبراز المقصورة الداخلية الفسيحة من خلال خطوط التصميم على جوانب الأبواب مع الخطوط الجانبية التي تتميز بالديناميكية الهوائية وهي السمة مميزة لمفهوم Hyper Adventure.

ويعد الشكل الديناميكي الهوائي أمرًا مهمًا للحفاظ على المدى، وقد بذل المصممون جهودًا كبيرة للحصول على شخصية مختلفة وجديدة لسيارة نيسان هايبر مع دمج النوافذ الجانبية بسلاسة في السقف، بينما يقوم السبويلر الأمامي الفريد بتوجيه الهواء لتحقيق الأداء الديناميكي الهوائي الأمثل، مع ضوء خلفي يبرز الجناح الخلفي الرياضي.

ويكن للمقاعد الخلفية أن تدور 180 درجة، مما يخلق منطقة تشبه الصالة حيث يمكن للركاب الاسترخاء.

يذكر أن مفهوم Hyper الثاني من نيسان سيتم عرضه للجمهور في معرض التنقل الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر، قبل ذلك، ستقدم شركة صناعة السيارات مفهومين إضافيين لـ Hyper.