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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشراء من الخارج.. نيسان قشقاي بدون أوفر برايس وجمارك|اعرف أسعار الموديلات

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية نيسان باقة متنوعة من السيارات الجديدة، ومن أشهر إصداراتها نيسان قشقاي الجديدة، والتي تعتبر أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن المبادرة.

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وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل إلى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

نيسان قشقاي 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

نيسان قشقاي 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

نيسان قشقاي 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة نيسان قشقاي 

الفئة الكاملة:

موديل 2019 بقيمة 4,087 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,642 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,424 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,539 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,997 دولار.

 

الفئة المتوسطة:

موديل 2019 بقيمة 3,971 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,511 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,270 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,354 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,799 دولار.

 

الفئة الأساسية:

موديل 2019 بقيمة 3,856 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,379 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,117 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,169 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,601 دولار.

أوفر برايس جمارك نيسان قشقاي الوديعة الدولارية الوديعة البنكية نيسان قشقاي

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