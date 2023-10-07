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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا سوبيرب بدون جمارك وبأقل من سعرها محليا

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى سيارات السيدان والكروس أوفر بالسوق المصري، وتعتبر أحد شركات مجموعة فولكس فاجن الألمانية، وشهدت سيارة سوبيرب تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها ضمن مبادرة سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

سكودا سوبيرب

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

سكودا سوبيرب

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سكودا سوبيرب

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة سكودا سوبيرب

سكودا سوبيرب "الفئة الكاملة"

موديل 2019 بقيمة 4,266 دولارا.

موديل 2020 بقيمة 4,745 دولارا.

موديل 2021 بقيمة 5,102 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,273 دولارا.

موديل 2023 بقيمة 6,712 دولارا.

 

سكودا سوبيرب الفئة المتوسطة:

موديل 2019 بقيمة 4,145 دولارا.

موديل 2020 بقيمة 4,611 دولارا.

موديل 2021 بقيمة 4,958 دولارا.

موديل 2022 بقيمة 6,095 دولارا.

موديل 2023 بقيمة 6,522 دولارا.

 

سكودا سوبيرب "الفئة الأساسية":

موديل 2019 بقيمة 4,025 دولارا.

موديل 2020 بقيمة 4,476 دولارا.

موديل 2021 بقيمة 4,813 دولارا.

موديل 2022 بقيمة 5,918 دولارا.

موديل 2023 بقيمة 6,332 دولارا.

سكودا سوبيرب جمارك سكودا الكروس اوفر سوبيرب

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