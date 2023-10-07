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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار BMW X6 M الجديدة

صدى البلد

تعتبر السيارة BMW X6 M الجديدة موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية البافارية من قسم الأداء الرياضي M في السوق المصري، حيث تتمتع بنظام دفع رباعي قوية وبأقة من أحد أنظمة الترفيه والتكنولوجيا.

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BMW X6 M

مواصفات السيارة BMW X6 M موديل 2023

تصل السرعة القصوى في السيارة BMW X6 M موديل 2023 نحو 250 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من نقطة الثبات والتسارع وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط.

 

تتوفر السيارة  BMW X6 M موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 530 حصانا، سعة 4400 سي سي تيربو، 8 أسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن / متر.

 

يبلغ معدل استهلاك السيارة BMW X6 M موديل 2023 نحو 9.7 لتر عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر، وبمنظومة دفع رباعي تعطيها القدرة على الانطلاق بسرعة كبيرة.

 

قياسات وأبعاد السيارة  BMW X6 M موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X6 M موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت 4.935 متر للطول الكلي، و2.212 متر، للعرض الكلي، و1.696 متر للإرتفاع الكلي، بينما بلغ ارتفاع السيارة عن الأرض: 221 مم، وجاءت قاعدة العجلات بقياس بلغ 2.975 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة: 580 لتر.

BMW X6 M

أسعار السيارة BMW X6 M موديل 2023 في مصر 

يبلغ سعر السيارة BMW X6 M موديل 2023 في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة 6,200,000 جنيه.   

BMW X6 M BMW دفع رباعي مصر

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