عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

خلال مؤتمر سلامة
خلال مؤتمر سلامة الغذاء

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالمؤتمر والمنتدى التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية المختصة بسلامة الغذاء في افريقيا الذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 11 الي 13 أكتوبر الجاري.

 

وشارك في افتتاح المنتدى التأسيسي للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، الذي يقام لأول مرة في مصر، كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ورنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس هاني برزي والمهندس محمد شكري وسعيد بدر، وشحاتة أبوزيد أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

سلامة الغذاء تضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

كما شارك بالمنتدى محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ومسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولفيف من كبار المسؤولين المختصين بالرقابة علي سلامة الغذاء في افريقيا، وممثلي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو وممثلي نحو 39 دولة أفريقية.

 

وتشارك الغرفة كراعي رسمي في تنظيم المنتدي التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود بزان عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في اليوم الثاني من فاعليات المنتدي بعرض رؤية قطاع الصناعة والتجربة المصرية في الوصول إلي الأسواق الإفريقية والتحديات والعوامل الداعمة.

 

ويهدف المنتدى إلى وضع أسس المنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية وتحديد أولوياته وخططه المستقبلية والتعاون وتبادل المعرفة بين السلطات الرقابية الإفريقية فيما يتعلق بسلامة الغذاء.

 

كما سيتم خلال المنتدى مناقشة المواضيع المهمة والتحديات التي تواجه القارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال رصد ومراقبة جودة الغذاء.

سلامة الغذاء القارة الافريقية العاصمة الإدارية الجديدة مال واعمال اخبار مصر الهيئة القومية لسلامة الغذاء Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

موضوعات متعلقة

سلامة الغذاء: 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل.. إجراء جديد لـ وزارة تعليم الاحتلال

بعد تحقيقه 136 جنيه.. سحب فيلم مرعى البريمو لـ محمد هنيدى

رسميا.. انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في قطاع غزة |حصار كامل

سيناء مصرية وستظل.. أحمد موسى يدعو الفلسطينين التمسك بأرضهم

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب حاجز الأنفاق

جميلة إسماعيل تتراجع عن ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

فيديو

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ