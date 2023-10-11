غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالمؤتمر والمنتدى التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية المختصة بسلامة الغذاء في افريقيا الذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 11 الي 13 أكتوبر الجاري.

وشارك في افتتاح المنتدى التأسيسي للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، الذي يقام لأول مرة في مصر، كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ورنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس هاني برزي والمهندس محمد شكري وسعيد بدر، وشحاتة أبوزيد أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما شارك بالمنتدى محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ومسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولفيف من كبار المسؤولين المختصين بالرقابة علي سلامة الغذاء في افريقيا، وممثلي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو وممثلي نحو 39 دولة أفريقية.

وتشارك الغرفة كراعي رسمي في تنظيم المنتدي التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود بزان عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في اليوم الثاني من فاعليات المنتدي بعرض رؤية قطاع الصناعة والتجربة المصرية في الوصول إلي الأسواق الإفريقية والتحديات والعوامل الداعمة.

ويهدف المنتدى إلى وضع أسس المنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية وتحديد أولوياته وخططه المستقبلية والتعاون وتبادل المعرفة بين السلطات الرقابية الإفريقية فيما يتعلق بسلامة الغذاء.

كما سيتم خلال المنتدى مناقشة المواضيع المهمة والتحديات التي تواجه القارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال رصد ومراقبة جودة الغذاء.