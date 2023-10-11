دعوات لخروج مسيرات ضخمة في الضفة الغربية والقدس بعد صلاتي المغرب والعشاء

ذكرت قناة الميادين انتشار دعوات واسعة إلى الخروج بأضخم مسيرات في محافظات الضفة الغربية والقدس بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وأشارت القناة أيضاً إلى أن صفّارات الإنذار أُطلقت في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي والجولان بسبب اختراق سرب مسيّرات



ونوهت القناة إلي أن التقارير الأولية تشير إلى إطلاق عشرات الطائرات من دون طيار من لبنان باتجاه "إسرائيل"

كما تدوي صفارات الإنذار أطلقت تقريباً في كل الشمال بسبب إختراق عدد كبير من الطائرات المسيّرة

ونقلت القناة عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها أن أنباء أولية عن اقتحام طائرات شراعية تحمل مقاتلين من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة

كما بينت ان عملية إنزال شراعي نفذها كوماندوز من جنوب لبنان إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.