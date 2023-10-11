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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الصبيحي في الفيوم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، سير العمل والتشغيل التجريبي بوحدة طب الأسرة بقرية الصبيحي، التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على الوحدة.

جاء ذلك عقب تفقد المحافظ، لأعمال قافلة كلية طب أسنان قصر العيني جامعة القاهرة المجانية، بمدرسة الرزنه للتعليم الأساسي بقرية الصبيحي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

تابع محافظ الفيوم، سير العمل والتشغيل التجريبي، بوحدة طب الأسرة بقرية الصبيحي، المقامة على مساحة ١٧٠٠ متر مربع، والمكونة من طابقين، يضم الطابق الأول منها، الاستقبال، والمعمل والصيدلية، وعيادتي طب الأسرة، والأسنان، وغرفتي التطعيم والملفات، ويضم الطابق الثاني غرفة التثقيف الصحي، وعيادة تنظيم الأسرة، والمكاتب الادارية، واستراحتي الأطباء، وأطقم التمريض.

واستمع المحافظ، إلى المترددين على الوحدة، بشأن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مؤكدا على التخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير الإجراءات  وتوفير الخدمات الصحية بالشكل اللائق للمرضى، في إطار اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقطاع الصحي.

 

 

محافظ الفيوم يتابع جاهزية وكفاءة معدات مختلف القطاعات تحسباً لأي أحداث طارئة

 

 

 

 

محافظ الفيوم يُكرّم سكرتيره العام لبلوغه السن القانوني للمعاش

 

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