"الرياضة وحرب أكتوبر..50 عاما من العزة".. ندوة بتربية رياضية بنين بالإسكندرية

نظمت كلية التربية الرياضية للبنين ندوة بعنوان" الرياضة وحرب اكتوبر ..50 عاما من العزة " حاضر فيها الكاتب الصحفي والإعلامي ياسر أيوب، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد بلال عميد الكلية، والدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد فتحى أبو النصر معاون رئيس الجامعة للشئون الإدارية، وطارق الوكيل عضو مجلس الكلية، واللواء طارق حسن مدير منطقة الإسكندرية للمينى فوتبول، ولفيف من رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع الرياضي بالاسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

يأتي هذا فى إطار احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

ومن كلمته أكد الدكتور محمد بلال عميد الكلية على أهمية دور الرياضة لافتاً أن هذه الندوة تعد أرشيف لتوضيح دور الرياضية خلال حرب أكتوبر وتحكى عن بطولات ومشاركات كافة القطاع الرياضي في الملحمة التى سطرتها القوات المسلحة المصرية.

ومن جانبه أشار الإعلامي ياسر أيوب إلى الدور الكبير للرياضة خلال حرب أكتوبر كجزء أساسي من خطة الخداع الكبرى التي قامت بها القوات المسلحة لخداع العدو، موضحاً أن ارشيف الرياضة المصرية سيظل يتذكر مباراة ناديي غزل المحلة والطيران والتى أقيمت أثناء عبور الجيش المصرى ومانع قناة السويس المائى والذى جاء تطبيقا لخطة الخداع الاستراتيجي، حيث أصدرت التعليمات بإعطاء مساحة كبيرة لصفحات الرياضة ومباريات كرة القدم وتسليط الضوء على نجوم الكرة الجدد.

وقال إن مصر خاضت معركتها في كافة الميادين بما فيها ميدان الرياضة الذى كان له دور في أكبر خطة خداع أفقدت العدو توازنه وتركيزه، وأضاف أن اللياقة البدنية للجنود جعلتهم يصنعون المعجزات من خلال عبورهم للمانع المائي والحاجز الترابي المنيع وهم يحملون أسلحة ثقيلة فوق أعناقهم بكل بسالة وكان السبب في ذلك كثرة التدريبات البدنية للمقاتلين.



وقد تضمنت الندوة فيلما تسجيليا عن حرب أكتوبر.