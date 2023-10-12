اللجنة السعودية الروسية تعقد اجتماعها الثامن في موسكو وتناقش تعزيز التعاون بين البلدين

عقدت اللجنة السعودية الروسية المشتركة الدورة الثامنة من اجتماعاتها، امس الأربعاء، في العاصمة الروسية؛ موسكو، برئاسة كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، بحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية من كلا البلدين.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” قد ناقشت اللجنة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها.