عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اللجنة السعودية الروسية تعقد اجتماعها الثامن في موسكو وتناقش تعزيز التعاون بين البلدين

صدى البلد

عقدت اللجنة السعودية الروسية المشتركة الدورة الثامنة من اجتماعاتها، امس الأربعاء، في العاصمة الروسية؛ موسكو، برئاسة كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، بحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية من كلا البلدين.

اقتصاد الإمارات| 22 مليار درهم مكاسب الأسهم

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي تتواصل بالمغرب لليوم الثالث


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” قد ناقشت اللجنة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاقتصاد والاستثمار التعاون بين البلدين الجهات الحكومية الجيولوجيا الصحة والتعليم العاصمة الروسية موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

رأي الشعراوي في السيد البدوي.. أسراره وكراماته بالليلة الختامية لمولده

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا واسعًا في غزة

أمريكا: هجوم حماس كان مفاجأة لإيران

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية في ثوب جديد

بسبب مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة..أبل تعلن امتثالها لطلب فرنسا بشأن iPhone 12 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول الباذنجان الأسود | تعرف عليها

ظهور مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي عبر ستوري إنستجرام

لعلاج النحافة عند الأطفال.. إليك هذه الوصفات

فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ