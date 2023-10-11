اقتصاد الإمارات| 22 مليار درهم مكاسب الأسهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 22 مليار درهم مدعومة بعمليات شراء أجنبية استهدفت الأسهم القيادية.



و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.454 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.476 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.78 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.



وتوزعت المكاسب السوقية لجلسة اليوم بواقع 15 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و7 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 312.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.6 ألف صفقة.

( سوق أبوظبي )

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.35% أو ما يعادل 33.9 نقطة ليغلق عند 9647.76 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.38% رابحا نحو 35.3 نقطة ليقفل عند 9392.76 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.2% والخدمات 2.47% والصناعة 0.88% والطاقة 0.75% والمواد الأساسية 0.71% والمالية 0.22%.

وتصدر "فودكو الوطنية" الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 5.3%، كما زادت أسهم "أدنوك للتوزيع" 3.48% و"طاقة" 2.47% و"الدار العقارية" 2.46% و"ملتيبلاي" 1.58% و"الفا ظبي" 1.54% و"أبوظبي الإسلامي" 0.55% و"أبوظبي الأول" 0.3%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 224.7 مليون درهم ليغلق عند 401 درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً 123.9 مليون درهم وأقفل عند 19.8 درهم، ثم "ملتيبلاي" 95 مليون درهم ووصل إلى 3.85 درهم.

( سوق دبي )

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 31 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، ليغلق عند 4082.24 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الخدمات بنسبة 2% والعقار 1.23% والمالية 0.62% والاتصالات 0.19%.

وتعزز أداء سوق دبي بمكاسب أسهم "الإمارات دبي الوطني" 2.3% و"ديوا" 2.41% و"إعمار العقارية" 1.83% و"إعمار للتطوير" 1.29%و"العربية للطيران" 0.4% و"أرامكس" 2% و"تبريد" 4.6%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 96.4 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 56.1 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" 41.8 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 17.6 مليون درهم.