محلل إستراتيجي بالحزب الجمهوري: نقدر مساندة الرئيس السيسي بعد هجوم حفل مراسلي البيت الأبيض

علق إريك براون، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عبّر فيها عن تمنياته بالصحة والعافية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفضه الدائم لكافة أشكال العنف، سواء السياسي أو العسكري، بعد هجوم حفل مراسلي البيت الأبيض.

وقال براون خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "شكرًا على هذا التعليق الكريم وهذه الملاحظات الطيبة، أعتقد أن هذه هي الكلمات التي نحتاج إلى سماعها في هذا الوقت العصيب، نحن نُقدّر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك مواقف قادة العالم، ونتمنى أن تحمل هذه التصريحات رسالة رمزية في مواجهة كل أشكال العنف، وأن تمثل مصدر أمل للإنسانية جمعاء".

وأضاف: "نحن ممتنون لعدم إصابة رئيسنا بأي أذى، وكذلك جميع الحاضرين، من أكاديميين وصحفيين، وهو ما يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وفرق إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية".

