عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية..مستشار رئيس الجمهورية والمفتي السابق وشيخ الطرق الصوفية في احتفالية السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية مساء أمس الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لـ رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب وذلك قبل احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمناسبة مولد سيدي أحمد البدوي المقامة .

تقديم الرعاية الطبية لــ 5060 حالة عن طريق 4 قوافل لجامعة طنطا

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي،النائب محمود الشامي.

مصادرة 231 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر في الغربية

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ويتخطى العدد المليون في الليلة الختامية للاحتفالات التي تمتد على مدار أسبوع تشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

IMG-20231012-WA0005
IMG-20231012-WA0005
IMG-20231012-WA0003
IMG-20231012-WA0003
IMG-20231012-WA0004
IMG-20231012-WA0004
IMG-20231012-WA0006
IMG-20231012-WA0006
IMG-20231012-WA0002
IMG-20231012-WA0002
الأستاذ الدكتور علي جمعة الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق الختامى الجمهوري إله الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الدينية الدكتور طارق رحمي الدكتور أسامة الأزهري الذكر السيد الصوفى الطبية العامة للطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

موضوعات متعلقة

دعوات لخروج مسيرات ضخمة في الضفة الغربية والقدس بعد صلاتي المغرب والعشاء

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي لماكرون: السعودية تسعى لوقف التصعيد ورفع الحصار عن غزة

الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل

دعاء رفع الأعمال ليلة الخميس.. بـ5 كلمات حصن نفسك من الظلم والحسد

احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

لقصف غزة.. ألمانيا تضع طائرتين حربيّتين تحت تصرف إسرائيل

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج النحافة عند الأطفال.. إليك هذه الوصفات

فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ