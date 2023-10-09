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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الرعاية الطبية لــ 5060 حالة عن طريق 4 قوافل لجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا 4 قوافل تنموية طبية شاملة شملت قرى أبو الغار مركز كفر الزيات وقرية الشين مركز زفتى وقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى وقرية سندبسط مركز زفتى بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 5060 من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 337 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 10154 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

251جراحة المخ والأعصاب 384 حالة في عيادة طب الأطفال، و530 بجراحة العظام، و490 بعيادة الأمراض الجلدية، و471 بأمراض الباطنة، و204 بعيادة جراحة المسالك البولية، و440 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و190 بعيادة الجراحة العامة، و246 بعيادة الأمراض الصدرية، و183 بالنفسية والعصبية، و699 بعيادة طب وجراحة العيون، و125 بعيادة القلب والأوعية، و250 بعيادة التحاليل، و117 بعيادة تنظيم الأسرة، و480 بالمبادرات.

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وتم تحويل 337 حالة بواقع 26 جراحة مخ وأعصاب، 15 أطفال، 38 عظام، 24 جلدية، 20 باطنة، 21 مسالك بولية، 36 انف واذن وحنجرة، 25 جراحة عامة، 23 الصدر،16 نفسية وعصبية،76 طب وجراحة العيون. و17 قلب واوعية دموية.
 

وشهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 256 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.

الأطباء والصيادلة الجراحة العامة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الخدمات البيطرية الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود الدكتور محمود سليم

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