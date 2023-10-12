بسعر 3400 جنيه.. موبايل اقتصادي جديد من Nokia بإمكانيات ممتازة

كشفت شركة HMD Global عن هاتف Nokia C31 في IFA 2022 الذي أقيم في الأسبوع الأول من سبتمبر.

هذا الجهاز هو هاتف ذكي للمبتدئين ويقتصر على اتصال 4G ، وتم إصداره في الصين بعد شهر في أكتوبر. الآن، بعد عام من إطلاق الهاتف في البلاد، ظهرت تفاصيل مثيرة للاهتمام.

وفقًا للمعلومات المتاحة، يتم شحن الهاتف الآن بنظام تشغيل مختلف عما تم إطلاقه معه ، تعمل الهواتف الذكية التي تحمل علامة Nokia من HMD Global على تشغيل برنامج Android القريب من المخزون على مستوى العالم، باستثناء الصين. نظرًا لأن Google محظورة في هذا البلد، فقد تطور البرنامج على الهواتف بشكل مختلف مقارنة بالأسواق الأخرى.

بالنسبة لغير المطلعين، تتمتع الهواتف الذكية من Nokia في الصين بعناصر واجهة مستخدم معدلة وخدمات مخصصة. إنها لا تشبه البرنامج الذي تجده على نفس الأجهزة في أماكن أخرى.

على الرغم من اختلافه، فإن البرنامج على هواتف Nokia في الصين بسيط. لكن هذا لم يعد هو الحال، على الأقل على هاتف Nokia C31.

وفقًا لـ @Hikari_Calyx على X (Twitter سابقًا)، يتم شحن الوحدات الأحدث من Nokia C31 الآن بنظام Freeme OS في الصين.

تم تطوير هذا البرنامج بواسطة Shanghai Zhuoyi Technology Co., Ltd، والتي تُعرف أيضًا باسم Droi.

Feeme OS هو واجهة مستخدم ثقيلة على Android مثل واجهات المستخدم الصينية الشهيرة، مثل MIUI. إنه لا يشبه بأي حال من الأحوال Android المخزون، والذي يعد أحد نقاط البيع الرئيسية لهواتف Nokia.

يحصل هاتف Nokia C31 على تحديثات أمنية ربع سنوية لمدة عامين. ومع ذلك، فإن الوحدات التي تحتوي على Freeme OS عالقة في تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2022.

يبدو أن هذه النسخة المحددة من الجهاز قد لا تتلقى أي تحديث نظام على الإطلاق. نظرًا لأن HMD Global لم تعد أي تحديث Android للهاتف، فسيبقى على Android 12 إلى الأبد.

يعمل هاتف Nokia C31 بمعالج Unisoc SC9863A1 للمبتدئين ويكلف 110 دولارًا (أي ما يعادل 3400 جنيه مصري) في الصين. يحصل المستهلكون على خيارات أفضل من العلامات التجارية المحلية.