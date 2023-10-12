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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

الصداع
الصداع

يعد الصداع من المشكلات الشائعة بشكل واسع في العالم ولكنه في بعض الحالات يكن مؤشر للإصابة بأمراض خطيرة.

واحدى العلامات التي تشير إلى ى وجود خصوره من الصداع هو الألم الشديد المبالغ فيه أو التكرار بشكل ملحوظ.

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وفقا لما جاء في موقع betterhealth نعرض لكم أهم أسباب الصداع المختلفة

أسباب الصداع 
أي شيء يحفز مستقبلات الألم في رأس الشخص أو رقبته يمكن أن يسبب الصداع، بما في ذلك:

ضغط
التوتر العضلي
مشاكل في الأسنان أو الفك
الالتهابات
نظام عذائي
مشاكل العين
التأثيرات الهرمونية
الأدوية
اضطرابات في الأذن والأنف والحنجرة
اضطرابات الجهاز العصبي
إصابة في الرأس أو الرقبة أو العمود الفقري
ضغط دم مرتفع
وضعية سيئة - تضع ضغطًا غير ضروري على عضلات الظهر والرقبة
مخلفات من تعاطي الكحول أو المخدرات
درجة الحرارة - أقصى درجات الحرارة أو البرودة
الجفاف - يؤثر على ضغط الدم
الضوضاء - وخاصة الضوضاء العالية
التهاب الشرايين الصدغي - التهاب الشريان الموجود في الصدغ، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن
التهاب المفاصل
التهاب السحايا .

الصداع اضطرابات الجهاز العصبي اسباب الصداع الجهاز العصبي ألتهاب المفاصل الألم الشديد

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