نائبة : إنجازات السيسي غير مسبوقة | والمشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني

قالت النائبة سهير القاضي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب ،إن الانجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف ربوع الجمهورية غير مسبوقة ،وأن مشروعات حياة كريمة حققت نقلة نوعية في حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم ،في الندوة التثقيفية التي نظمتها محافظة الشرقية ومديرية الأوقاف بالشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف لزيادة وعي الائمه والواعظات بالإنجازات الغير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أن إنجازات الرئيس السيسي متعددة ولا حصر لها وكانت فى جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات التنموية، وكشفت عن حجم التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية ونجاح القيادة السياسية فى مواجهتها والتغلب عليها وتنفيذ رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وشددت خلال كلمتها علي ضرورة المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في الانتخابات الرئاسية ، لافتة الي أن تلك المشاركة واجب وطني علي كل المصريين.

وأشارت إلي أن الرئيس السيسي حريص على بناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات العالمية الصعبة بسبب استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية، إلا أن الواقع الاقتصادي يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل الذي طالما حلم به المصريون.