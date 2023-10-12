عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجهيز الترسانة النووية.. أمريكا تستعد لحروب محتملة مع روسيا والصين

أمريكا وروسيا والصين
أمريكا وروسيا والصين

قالت لجنة مكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، اليوم الخميس، إنه يتعين على أمريكا الاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين من خلال توسيع قواتها التقليدية وتعزيز التحالفات وتعزيز برنامجها لتحديث الأسلحة النووية.

ويأتي التقرير الصادر عن لجنة الوضع الاستراتيجي وسط توترات مع الصين بشأن تايوان وقضايا أخرى وتفاقم الاحتكاكات مع روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

ورفض مسؤول كبير مشارك في التقرير القول ما إذا كانت الإحاطات الاستخباراتية للجنة أظهرت أي تعاون بين الصين وروسيا في مجال الأسلحة النووية.

وحسب “رويترز”، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “نحن قلقون... قد يكون هناك تنسيق نهائي بينهما بطريقة ما، وهو ما يوصلنا إلى فكرة الحربين هذه”.

ومن شأن هذه النتائج أن تقلب استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الحالية التي تدعو إلى الفوز في صراع واحد مع ردع صراع آخر وتتطلب زيادات ضخمة في الإنفاق الدفاعي مع دعم غير مؤكد من الكونجرس.

ويتناقض التقرير مع موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الترسانة النووية الأمريكية الحالية كافية لردع القوات المشتركة لروسيا والصين.

وقالت المجموعة المناصرة لرابطة الحد من الأسلحة ردا على التقرير إن تركيبة الترسانة “لا تزال تتجاوز ما هو ضروري لإبقاء عدد كاف من الأهداف المعادية معرضة للخطر من أجل ردع أي هجوم نووي للعدو”.

وقالت لجنة الوضع الاستراتيجي: “يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يكونوا مستعدين لردع وهزيمة كلا الخصمين في وقت واحد…  النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يدعمها معرضة للخطر من النظامين الصيني والروسي”.

بيان عاجل من روسيا بشان العدوان الإسرائيلي على مطارات سوريا

ارتفاع التضخم في روسيا إلى 6% مع تراجع قيمة الروبل

أنشأ الكونجرس في عام 2022 لجنة مكونة من ستة ديمقراطيين وستة جمهوريين لتقييم التهديدات طويلة المدى للولايات المتحدة والتوصية بإجراء تغييرات في القوات التقليدية والنووية الأمريكية.

وقبلت اللجنة توقعات البنتاغون بأن التوسع السريع في الترسانة النووية للصين من المرجح أن يمنحها 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035، مما يضع الولايات المتحدة في مواجهة ثاني أكبر منافس مسلح نوويا للمرة الأولى.

روسيا أمريكا الاسلحة النووية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023.. الفراعنة يصطدمون بغانا

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

استقالة وزيرة الإعلام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

إنعاش قلب.. الاحتلال يحتجز سيارة إسعاف بداخلها إصابة خطيرة في قلقلية

خطوة غريبة من زيلينسكي بسبب القرارات الأمريكية بشأن إسرائيل

مصرع مجندة في جيش الاحتلال ابنة رئيس مستوطنة ريات نطافيم| صورة

800 حالة.. وضع خطير لمرضى السرطان في قطاع غزة بسبب تعسف الاحتلال

وزيرة الخارجية الفرنسية تزور إسرائيل الأحد المقبل

بيان عاجل من البنتاجون بشأن إرسال قوات عسكرية إلى إسرائيل

تنبيهات عاجلة للمستوطنين.. المقاومة الفلسطينية تثير ذعر الإسرائيليين

ترشيحاتنا

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

لبحث ملف غزة .. وزير خارجية إيران يصل لبنان

نجم الزمالك السابق يهاجم فيتوريا بسبب تشكيل المنتخب أمام زامبيا

أحمد أبو عبلة يرحل عن الجهاز الطبي لفريق فيوتشر | تفاصيل

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر لن تترك الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله شراشيب.. سعر خرافي لفستان رانيا يوسف يثير السوشيال ميديا

مصر في مأزق| المنتخب الوطني يواجه غانا.. تفاصيل قرعة أمم إفريقيا 2023

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ